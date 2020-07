La Serie A dévoile le meilleur joueur du mois de... février

Joueur de la Lazio depuis l'été 2016, Luis Alberto dispute sa quatrième saison avec le club italien, actuellement deuxième de Serie A derrière la Juventus. Et s'il est plutôt en forme depuis le retour des compétitions avec un but et deux passes décisives en trois rencontres de Serie A (plus une réalisation en finale de Coppa Italia), le joueur de 27 ans était aussi très en vue en février.

Même s'il n'a pas été décisif, l'Espagnol a livré de belles prestations avec les Biancocelesti contre la SPAL, l'Hellas Vérone, Parme, l'Inter, le Genoa et Bologne. Du coup, l'ancien joueur de Liverpool vient d'être élu, en ce 3 juillet, joueur du mois dé février en Serie A. La Ligue explique dans son communiqué que le trophée n'a pas été remis en mars à cause du Covid-19, et que le joueur recevra son Graal avant la rencontre face à l'AC Milan, ce samedi 4 juillet (21h45).