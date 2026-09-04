OL - Auxerre : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais reçoit l’AJ Auxerre au Groupama Stadium dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Actuellement 4e du championnat, l’OL reste sur un décevant match nul 1-1 à la maison face au Havre, l’heure est donc à la relance. En face, les Bourguignons sont derniers, deux défaites en deux journées et un compteur bloqué à zéro point. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Paulo Fonseca reste fidèle à son 4-3-3. Greif au but, Bacher dans l’axe de la défense avec Niakhaté, Athekame et Abner latéraux. Morton sentinelle, Tolisso un cran plus haut avec Bidstrup. Pour l’attaque, Nuamah et Sulc vont animer les ailes, Openda au poste de numéro 9. Chez les Auxerrois, Will Still opte pour un système identique. Diop en dernier rempart, une ligne défensive où l’on retrouve Akpa à gauche, Sy à droite, Makosso dans l’axe avec Legros. Dans le cœur du jeu, Piedfort accompagne Ahamada et Danois. Enfin, ce sont Namaso et Labeau Lascary qui entourent la nouvelle recrue Archer.

Les compositions

OL :

Auxerre :