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Red Star : Elyaz Zidane débarque à Saint-Ouen

Par Valentin Feuillette
3 min.
Elyaz Zidane avec l'EDF @Maxppp

Le Red Star a officialisé l’arrivée du défenseur central Elyaz Zidane (20 ans), fils de la légende Zinédine formé au CD Canillas puis passé par le centre de formation du Real Madrid, où il a évolué plus d’une décennie avant de rejoindre le Real Betis en 2024. Il vient renforcer l’effectif audonien après un parcours construit dans des structures de haut niveau.

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International français chez les jeunes, Elyaz Zidane compte déjà de nombreuses sélections en équipes de France de jeunes, avec un Euro U17 remporté en 2022 et une finale d’Euro U19 en 2024. Défenseur d’1,96 m, il s’est aussi illustré lors du Mondial U20 2025 au Chili et arrive à Saint-Ouen avec un profil de défenseur axial moderne et prometteur.

Pub. le - MAJ le
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