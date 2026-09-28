Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

La Juve ne lâche pas un cadre de l’OM et pense à deux Lyonnais

Par Josué Cassé
1 min.
Luciano Spalletti, à la Juventus @Maxppp

Du côté de Turin, le poste de latéral gauche reste plus que jamais un sujet d’actualité. Selon les dernières informations du Corriere dello Sport, la Juventus continue, en effet, de s’activer pour renforcer ce secteur de jeu. Et selon le média transalpin, la Vieille Dame ne lâche pas certaines pistes, déjà évoquées lors du dernier mercato estival.

La suite après cette publicité

Ainsi, Emerson, actuellement sous les couleurs de l’OM, reste dans le viseur des Turinois et ces derniers pourraient faire une nouvelle offensive cet hiver. Mais ce n’est pas tout. Toujours en Ligue 1, la Juve continue également de surveiller Abner, aujourd’hui à l’OL. Les Bianconeri avaient eu des contacts avec l’entourage du Brésilien et avec le club français, à l’occasion du transfert d’Openda. Enfin, Nicolás Tagliafico reste, lui aussi, une option. D’autant qu’il est en fin de contrat en juin prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Juventus
Lyon
Marseille
Emerson
Nicolás Tagliafico
Abner

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico
Abner Abner
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier