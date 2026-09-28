La Juve ne lâche pas un cadre de l’OM et pense à deux Lyonnais

Du côté de Turin, le poste de latéral gauche reste plus que jamais un sujet d’actualité. Selon les dernières informations du Corriere dello Sport, la Juventus continue, en effet, de s’activer pour renforcer ce secteur de jeu. Et selon le média transalpin, la Vieille Dame ne lâche pas certaines pistes, déjà évoquées lors du dernier mercato estival.

La suite après cette publicité

Ainsi, Emerson, actuellement sous les couleurs de l’OM, reste dans le viseur des Turinois et ces derniers pourraient faire une nouvelle offensive cet hiver. Mais ce n’est pas tout. Toujours en Ligue 1, la Juve continue également de surveiller Abner, aujourd’hui à l’OL. Les Bianconeri avaient eu des contacts avec l’entourage du Brésilien et avec le club français, à l’occasion du transfert d’Openda. Enfin, Nicolás Tagliafico reste, lui aussi, une option. D’autant qu’il est en fin de contrat en juin prochain.