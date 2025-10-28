OL : Afonso Moreira est dévasté pour Malick Fofana

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a perdu Malick Fofana pour au moins trois mois à la suite d’une blessure. Une nouvelle qui a dévasté Afonso Moreira comme il l’a expliqué en conférence de presse. «La nouvelle de la blessure de Malick nous a tous touchés. On est abattus et très tristes pour lui. Avec tous les coéquipiers, on veut lui dédier une victoire face au Paris FC. Nous aimons Malick, j’aime Malick» Le Portugais devrait malgré tout voir son temps de jeu augmenter, lui qui sera titulaire demain face au PFC comme l’a avoué Paulo Fonseca. Mais l’ancien joueur du Sporting CP ne veut pas s’enflammer. «C’est une opportunité pour moi, mais honnêtement, j’aurais préféré jouer avec Malick. Je veux le voir heureux et revenir fort. Je progresse chaque jour, je gagne ma place petit à petit. Je suis un joueur travailleur, et rien n’a changé depuis mon arrivée, rien ne changera avec la blessure de Malick : je reste concentré sur le terrain.»

Afonso Moreira aura malgré tout la mission de remplacer le Belge, lui reste sur deux buts lors de ses deux dernières entrées en jeu.« Ce but (contre Strasbourg, ndlr) était important, pour moi comme pour l’équipe. Après le match de dimanche, c’était difficile de récupérer, mais le repos était essentiel pour bien préparer la rencontre face au Paris FC. Je suis confiant dans mes capacités. Je reçois une belle passe, je sens bien le coup… et ce but…» Il a évoqué ensuite son adaptation à Lyon. J’ai toujours eu la culture du travail depuis tout petit, c’est quelque chose qui fait partie de mon éducation. J’ai beaucoup grandi depuis mon arrivée à Lyon, grâce à mes coéquipiers et au staff. J’apprends chaque jour et je sais qu’il me reste encore beaucoup à progresser. Je me rends compte que la Ligue 1 est très physique. Je cherche à m’améliorer et je travaille beaucoup pour combler ce manque. Je fais des séances supplémentaires, surtout au niveau musculaire. À l’entraînement, tout se passe bien, je sens que je progresse. L’adaptation s’est faite facilement. Le Portugal et la France ont des cultures assez proches, ma famille est ici, donc ça m’aide beaucoup. Il n’y a pas eu de gros décalage pour moi. Et puis, le fait d’avoir un staff portugais est un vrai plus. Avec Abner, on parle la même langue, donc forcément ça facilite la communication dans le vestiaire. Tout est réuni pour qu’il poursuive sur une belle dynamique.

