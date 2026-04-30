Arsenal a déposé plainte contre l’Atlético auprès de l’UEFA

Alors que les Gunners ont accroché l’Atlético de Madrid hier soir en demi-finale de Ligue des Champions (1-1), une nouvelle assombri ce jeudi matin. En effet, le coach d’Arsenal, Mikel Arteta, avait dézingué l’arbitrage après un penalty pour la main de White. Puis, l’entraîneur avait également halluciné lorsque le maître du jeu annulait un penalty, d’abord sifflé puis finalement supprimé. Cependant, il y a encore plus grave.

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Le club a déposé une plainte officielle auprès de l’UEFA, dans laquelle Diego Simeone est particulièrement visé comme l’indique AS. La formation anglaise s’est notamment plainte de l’état de la pelouse, au point que des délégués de l’UEFA ont dû venir la mesurer avant le début du match. Si les deux équipes n’ont pas rayonné, les Anglais semblent avoir manqué d’appuis et d’équilibres.