CAN 2025 : la drôle de vidéo diffusée par le Sénégal

Ce samedi, le Sénégal affronte le Pérou au Stade de France. Un match qui se joue dans une ambiance particulière : poussés par des dizaines de milliers de supporters attendus à Saint-Denis, les Lions de la Teranga jouent quelques jours après que la CAF ait décidé d’attribuer la CAN au Maroc. Une décision qui a provoqué un tollé en Afrique et dans le monde du football alors que le Sénégal, vainqueur sur le terrain, a été destitué après que les joueurs du Sénégal soient sortis du terrain en finale.

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Un épisode qui a été omis par la Fédération sénégalaise ce samedi d’après RMC Sport. Avant le match contre le Pérou, un show a débuté au Stade de France avec une vidéo qui a été diffusée. Comme l’expliquent plusieurs médias sur place, cette dernière mettait en exergue le parcours des hommes de Pape Thiaw jusqu’à la victoire finale. Problème, aucune mention de la sortie des coéquipiers de Sadio Mané en finale, ce qui a interrompu le jeu pendant près de 15 minutes et qui a provoqué leur perte du titre.