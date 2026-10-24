« Changer l’histoire de Tottenham » : Roberto De Zerbi s’enflamme après le succès historique à Chelsea

Roberto De Zerbi tient enfin son match référence à Tottenham. En déplacement à Stamford Bridge ce samedi, les Spurs ont frappé un grand coup en s’imposant face à Chelsea (0-2), au terme d’une prestation particulièrement aboutie. Après un début de saison très compliqué, marqué par des résultats décevants et une pression grandissante autour de son entraîneur, le club londonien a affiché un visage bien plus séduisant. Dominateurs dans le jeu, les visiteurs ont notamment terminé la rencontre avec 70 % de possession, leur plus haut total en Premier League depuis avril 2025. Longtemps freinés par le manque d’efficacité, ils ont finalement trouvé la faille en fin de match grâce à une erreur du gardien Mike Penders, avant que Mathys Tel ne vienne sceller ce précieux succès. Une victoire d’autant plus symbolique qu’elle met fin à une longue période de disette sur la pelouse des Blues, où Tottenham ne s’était plus imposé en championnat depuis avril 2018.

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Au-delà des trois points, ce succès pourrait marquer un véritable tournant pour les hommes de De Zerbi. Les Spurs ont non seulement mis fin à une série de six défaites consécutives face à leur rival londonien en Premier League, mais ils ont également conservé leur cage inviolée à Stamford Bridge pour la première fois depuis décembre 1986. Un signal fort pour une équipe qui cherchait encore ses repères depuis le début de l’exercice. La maîtrise collective, l’intensité affichée et la capacité à rester solides malgré les tentatives de réaction de Chelsea ont de quoi redonner confiance à un groupe en manque de certitudes. Forcément soulagé après cette performance, Roberto De Zerbi n’a pas caché son enthousiasme au coup de sifflet final. L’Italien voit désormais plus loin et affiche de grandes ambitions pour la suite, avec la volonté de redonner à Tottenham une place digne de son histoire, quitte à lancer un message fort à tout le championnat.

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Un stage à Marbella très utile

Soulagé par ce succès de prestige, Roberto De Zerbi a surtout voulu souligner les progrès collectifs de son équipe. L’entraîneur italien estime que Tottenham est en train de franchir un cap, aussi bien dans le jeu que dans l’état d’esprit. « C’était un grand moment pour les supporters, le club et les joueurs. Ils méritaient cette victoire et s’étaient très bien préparés. Nous progressons beaucoup dans notre mentalité, en tant que groupe et dans nos relations avec les joueurs. Nous progressons également sur le terrain. Maintenant, nous sommes une équipe complète. Les joueurs jouent mieux et nous avons amélioré notre style de jeu. Je dois croire en ce groupe. Je n’ai jamais perdu confiance en mes joueurs. Nous devons continuer à travailler dur et à progresser. Nous avons beaucoup d’excellents joueurs, et je crois que nous pouvons accomplir quelque chose d’important si nous continuons sur cette voie. L’ambiance dans les vestiaires est peut-être plus importante que la tactique », a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse.

Cette transformation ne se résume toutefois pas aux ajustements tactiques. De Zerbi a notamment insisté sur l’importance du travail réalisé en coulisses, avec une semaine passée à Marbella pour renforcer les liens et restaurer la confiance. « Lorsque nous dînons ensemble et que nous passons du temps ensemble dans les vestiaires, je vois un groupe différent, des relations différentes et une ambiance différente parmi les joueurs. L’équipe a fait preuve d’un excellent caractère aujourd’hui, mais nous avons beaucoup de nouveaux joueurs. Ceux qui sont restés depuis la saison dernière et il y a deux ou trois saisons ont souffert des résultats, notamment de deux 17es places. Nous travaillons à changer la dernière page de l’histoire du club. Nous avons la chance d’avoir de nombreuses personnes formidables dans le vestiaire et de nombreux joueurs exceptionnels. Je pense qu’en travaillant dur, nous pouvons accomplir quelque chose d’important. La semaine à Marbella, les échanges en face à face, le fait de s’ouvrir et d’enlever le masque, ont été importants pour le moral et la foi », a conclu l’ancien coach de l’OM. Tottenham a peut-être enfin trouvé le déclic. Reste désormais à confirmer cette renaissance sur la durée.