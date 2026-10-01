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UEFA Nations League

Portugal : Cristiano Ronaldo risque une grosse sanction

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Danemark Portugal

Cristiano Ronaldo (41 ans) a décidé de claquer la porte de l’équipe nationale portugaise. Vexée par le traitement du nouveau sélectionneur Jorge Jesus, la star lusitanienne a quitté le stage pour rejoindre Madrid à bord de son jet privé. Ce, malgré les tentatives de son coach et de la FPF pour le retenir. Alors qu’on annonce qu’il devrait prendre sa retraite internationale, CR7 s’expose à une énorme sanction. En effet, A Bola explique qu’il risque 6 mois de suspension comme le stipule le règlement de la fédération portugaise.

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« Un joueur qui, dûment convoqué, abandonne ou ne se présente pas sans justification à un entraînement, un match ou une activité des équipes nationales ou liée à la représentation sportive de la FPF ou du Portugal, est sanctionné d’une suspension d’un à six mois et, en outre, s’il est un joueur professionnel, d’une amende comprise entre environ 500 à 1 000 euros, à raison de 102 euros par unité de compte.» Le paragraphe 2 de l’article 160 précise également que « l’absence ou l’abandon entraîne la suspension préventive automatique du joueur selon les modalités prévues par le présent règlement». Cristiano Ronaldo est fixé.

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