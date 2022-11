CdM 2022, EdF : Olivier Giroud ne veut pas affronter l'Argentine

La France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et très bien partie pour terminer en tête de son groupe. En tant que premiers de la poule D, les Bleus se dirigent vers un 8e de finale face au 2e de la poule C. Une poule indécise, dans laquelle l'Argentine pointe actuellement au deuxième rang. L'Albiceleste futur adversaire des Bleus, comme en 2018, en Russie ? Didier Deschamps et Olivier Giroud ont donné leur sentiment dans l'émission «Téléfoot», diffusée sur TF1.

«Ce n’est pas le moment. Il y a un troisième match. On prendra celui qui sera deuxième. Il y a un troisième match. Si l’Argentine gagne, elle sera de toute façon première», a tempéré le sélectionneur des Bleus. Alors qu'Olivier Giroud n'a lui pas tourné autour du pot. «On a tendance à dire que pour aller au bout, il faudra tous les battre. Mais si on peut quand même éviter l’Argentine en 8e de finale, c’est mieux». En 2018, l'équipe de France s'était imposée 4-3 en 8es de finale du Mondial, avant, comme chacun sait, de remporter sa deuxième étoile.