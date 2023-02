Premier League : un décevant Liverpool neutralisé par Crystal Palace

Pour le compte de la 25e journée de Premier League, Liverpool et Crystal Palace croisaient le fer ce samedi soir. L’occasion pour les Reds d’essayer de remporter une troisième victoire de rang en championnat, mais surtout de digérer une défaite 5-2 en Ligue des Champions face au Real Madrid. Les Eagles de leur côté n’avaient pas gagné le moindre match en 2023 et voulaient remonter la pente. L’équipe de Patrick Vieira optait pour un 4-2-3-1 avec Vincente Guaita dans les buts derrière Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guéhi et Tyrick Mitchell. Cheick Doucouré et Albert Sambi Lokonga formaient le double pivot. Seul en pointe, Jean-Philippe Mateta était soutenu par Michael Olise, Jordan Ayew et Jeffrey Schlupp.

Liverpool s’articulait de son côté dans un 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart avec Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson devant lui. Placé en sentinelle, Jordan Henderson était épaulé par Naby Keïta et James Milner. Enfin, Mohamed Salah, Cody Gakpo et Diogo Jota formaient le trio d’attaque. Alors que le début de match était assez timide, c’est bien Crystal Palace qui se distinguait en premier. Jean-Philippe Mateta s’offrait le chemin du but et armait vers la gauche de la cage. Impeccable, Alisson Becker repoussait le ballon (14e). La réponse venait quelques minutes plus tard pour Liverpool et Diogo Jota testait le gardien (19e) avant de voir sa tête mourir sur le poteau gauche (23e).

Liverpool a été décevant

Le match s’emballait et Marc Guéhi voyait à son tour sa tête amener le danger, mais elle passait à gauche du but des Reds (25e). Si Liverpool se procurait des occasions intéressantes comme Cody Gakpo (32e) et Mohamed Salah (41e) avant la pause, Jean-Philippe Mateta se jouait lui d’Alisson Becker, mais frappait sur la barre transversale (42e). Passé proche de la correctionnelle, Liverpool s’en sortait au moment de rentrer aux vestiaires. En seconde période, Liverpool essayait de revenir avec de bien meilleurs ingrédients dans cette partie et Mohamed Salah passait proche de faire la différence. La frappe de l’ailier égyptien venait toutefois mourir sur la barre transversale de Vicente Guaita (49e).

C’était ensuite, Joël Matip qui prenait sa chance, mais il tombait sur le portier espagnol de Crystal Palace (57e). S’en suivait alors un gros temps faible pour Liverpool qui manquait de justesse dans la construction du jeu et perdait de plus en plus de duels. Pour autant, Crystal Palace n’en profitait pas et ne proposait pas un visage plus intéressant que celui affiché par les Reds. Finalement, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Liverpool gagne une place et devient septième à six points de Tottenham (4e) qui compte un match de plus au compteur. Crystal Palace pointe au 12e rang et compte six points d’avance sur la zone rouge.