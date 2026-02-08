PSG-OM : le tifo exceptionnel des ultras parisiens

Le Collectif Ultras Paris a déployé un tifo spectaculaire au coup d’envoi du Classique ce dimanche soir au Parc des Princes. Depuis la Tribune Auteuil, le virage parisien s’est embrasé avec de nombreux fumigènes, plongeant le stade dans une épaisse fumée pendant plusieurs minutes. Dans une atmosphère assombrie, un tifo est apparu, brillant dans le noir et recouvrant une large partie de la tribune, offrant une mise en scène visuelle particulièrement marquante.

La combinaison des fumigènes, de la fumée dense et de ce dispositif lumineux a créé un tableau impressionnant, transformant Auteuil en un véritable mur visuel et sonore. Les images, saisissantes, ont rapidement circulé, illustrant l’intensité de l’accueil réservé à l’OM. Un déploiement massif, à la hauteur de l’enjeu du Classique, qui a renforcé l’atmosphère déjà électrique de cette 21e journée de Ligue 1.