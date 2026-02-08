Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue 1

PSG-OM : le tifo exceptionnel des ultras parisiens

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Parc des Princes @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Le Collectif Ultras Paris a déployé un tifo spectaculaire au coup d’envoi du Classique ce dimanche soir au Parc des Princes. Depuis la Tribune Auteuil, le virage parisien s’est embrasé avec de nombreux fumigènes, plongeant le stade dans une épaisse fumée pendant plusieurs minutes. Dans une atmosphère assombrie, un tifo est apparu, brillant dans le noir et recouvrant une large partie de la tribune, offrant une mise en scène visuelle particulièrement marquante.

La suite après cette publicité
Valentin Feuillette
Fumigènes, tifo lumineux, banderoles, chants... Le Collectif Ultras Paris souhaite la bienvenue à l'OM dans le "cauchemar parisien". 🏴‍☠️🔥

- @footmercato
Voir sur X

La combinaison des fumigènes, de la fumée dense et de ce dispositif lumineux a créé un tableau impressionnant, transformant Auteuil en un véritable mur visuel et sonore. Les images, saisissantes, ont rapidement circulé, illustrant l’intensité de l’accueil réservé à l’OM. Un déploiement massif, à la hauteur de l’enjeu du Classique, qui a renforcé l’atmosphère déjà électrique de cette 21e journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier