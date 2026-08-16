Crystal Palace envisage le grand retour de Wilfried Zaha

Wilfried Zaha pourrait retrouver Crystal Palace, trois ans après son départ. Selon TEAMtalk, les Eagles étudient sérieusement la possibilité de récupérer leur ancien attaquant, aujourd’hui âgé de 33 ans et libre de tout contrat depuis son départ de Charlotte FC. L’international ivoirien s’entraîne d’ailleurs depuis plusieurs semaines à Copers Cope, le centre d’entraînement de Palace, accompagné de son préparateur physique personnel. Zaha serait favorable à un retour et serait même prêt à faire des efforts financiers pour faciliter l’opération.

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Un tel transfert aurait forcément une dimension particulière à Selhurst Park. Formé à Crystal Palace, Zaha y a effectué deux passages et totalise 458 rencontres et 90 buts sous le maillot des Eagles, dont il est devenu l’une des figures emblématiques. Son deuxième passage s’était achevé en 2023 avant son départ pour Galatasaray. Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise par Crystal Palace, qui continue d’évaluer ses options.