Real Madrid : nouvelle polémique pour Aurélien Tchouaméni

Dans un Real Madrid déjà secoué par la violente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, suivie d’une sanction interne jugée relativement clémente par les supporters, le climat de tension ne semble pas s’être apaisé. Alors que les Merengues traversent une période de crise sportive et mentale, chaque geste des cadres est désormais scruté de près par l’environnement madrilène.

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Et lors de la défaite face au FC Barcelone ce dimanche soir, l’attitude d’Aurélien Tchouaméni a de nouveau fait polémique. Selon la presse espagnole, le milieu français n’aurait pas rejoint ses coéquipiers pour saluer les joueurs du Barça, ni pour aller remercier les supporters après le coup de sifflet final, contrairement à plusieurs de ses partenaires. Une sortie de terrain jugée froide et mal perçue en interne, qui vient encore alimenter les critiques autour de son comportement…