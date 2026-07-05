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Feyenoord exige un énorme chèque à Al Ahli pour Anis Hadj Moussa

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp

Al-Ahli est passé à l’action pour Anis Hadj Moussa. Comme nous vous l’avons révélé, il y a quelques jours, le club saoudien a fait de l’international algérien (18 sélections) sa priorité pour pallier le départ de Riyad Mahrez. Al-Ahli a par ailleurs annoncé le départ de l’ex-capitaine emblématique des Fennecs, ce samedi, avant de formuler une première offre auprès du Feyenoord Rotterdam pour Anis Hadj Moussa.

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Une proposition refusée par le nouveau directeur technique du club néerlandais, Dévy Rigaux, qui réclame près de 37 M€ pour céder l’ailier droit. De quoi nettement refroidir les dirigeants saoudiens, prêts désormais à envisager d’autres alternatives face aux fortes demandes du Feyenoord. En parallèle, Al-Ahli a également fait une offre au Sporting Portugal pour Francisco Trincão, le Portugais étant prêt à rejoindre la Saudi Pro League. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent. En cas d’échec sur les deux dossiers, le club saoudien pense aussi à l’ailier brésilien du Zenith St-Petersbourg, Luiz Henrique.

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