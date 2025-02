PSG : Luis Enrique se méfie de l’OL

Le Paris Saint-Germain poursuit son calendrier compliqué avec un déplacement au Groupama Stadium dimanche, pour un choc contre l’Olympique Lyonnais (21 heures). L’occasion pour les Parisiens d’encore plus confirmer leur avance au classement et poursuivre leur invincibilité en Ligue 1. Mais Luis Enrique se méfie de ce déplacement à Lyon, qui reste sur deux victoires consécutives depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur son banc.

«Lyon est l’une des meilleures équipes sur le plan individuel. On le voit aussi en Europe. Je m’attends à un match très compliqué. Il n’y a pas de match facile à l’extérieur. Quand tu joues contre Lyon dans l’un des stades les plus beaux de France, il y aura plusieurs défis. Le premier défi est de leur prendre le ballon. C’est comme ça qu’on doit leur faire mal. S’ils ont le ballon, ils peuvent nous faire mal. On a besoin d’être à un haut niveau», a-t-il lâché ce samedi, en conférence de presse.

