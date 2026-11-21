Poussé vers la sortie au FC Barcelone depuis l’été dernier après avoir perdu la confiance d’Hansi Flick, Alejandro Baldé voit son dossier s’accélérer à l’approche du mercato hivernal. Selon le quotidien catalan Sport, son agent Jorge Mendes s’active en coulisses et a déjà pris attache avec Manchester United et Liverpool, tout en sondant l’AC Milan, l’AS Monaco ou encore le PSG, qui a pris des renseignements. Évalué à environ 40 millions d’euros par son représentant, le latéral gauche suscite également un fort intérêt du côté de la Juventus de Luciano Spalletti, alors que l’arrivée récente de Mauricio Pochettino sur le banc des Red Devils pourrait jouer en faveur d’un départ vers Old Trafford.

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Mais un obstacle majeur freine toutefois l’opération pour la direction blaugrana : aucun prétendant n’est disposé à débourser immédiatement la somme réclamée cet hiver. En effet, les clubs anglais comme la Vieille Dame privilégient exclusivement un prêt jusqu’en juin assorti d’une option d’achat afin de tester le joueur avant de s’engager financièrement. Une formule qui place le directeur sportif Deco face à un véritable dilemme. Cette solution temporaire n’allégerait la masse salariale barcelonaise que d’environ 6 millions d’euros sur la seconde partie de saison, bien loin des liquidités espérées par une vente sèche.