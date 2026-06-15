EdF : les mots de Paul Pogba sur un possible retour en Bleus

Alors que la Coupe du Monde 2026 a déjà débuté et que l’équipe de France entre en lice face au Sénégal ce mardi soir, Paul Pogba a été interrogé par le journal espagnol Marca, à New York lors d’un événement adidas. Si beaucoup espéraient son retour en sélection en septembre dernier, lorsqu’il avait annoncé son arrivée à l’AS Monaco en Ligue 1, ses nombreux pépins physiques et son faible temps de jeu n’ont logiquement pas convaincu Didier Deschamps de l’emmener avec lui aux États-Unis. Toutefois, l’ancien milieu de terrain de Manchester United ne perd pas espoir et a évoqué un éventuel retour en Bleu un jour : « si j’envisage un retour en équipe de France ? Oui, bien sûr. J’ai envie de rejouer, d’être en pleine forme et d’aider mon équipe. Si je suis en forme et que je joue bien, je reviendrai ».

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Le Monégasque a également évoqué son favori pour ce Mondial, à savoir l’équipe de France : « ils sont clairement les favoris de cette Coupe du monde. Évidemment, au même titre que de grandes équipes comme l’Espagne, l’Allemagne et le Brésil. Mais nous savons que ce ne sont pas seulement les talents ou les joueurs individuels qui font la victoire, c’est l’esprit d’équipe ». Pogba a aussi comparé les Bleus d’aujourd’hui à ceux de 2018 : « je pense que cette équipe est bien meilleure maintenant. Elle a plus de qualité que nous. Nous avions une équipe spectaculaire, c’est vrai, avec de très bons joueurs. Nous avions un Kylian plus jeune. Maintenant, ils ont des joueurs expérimentés et d’autres jeunes comme Doué, Olise et Cherki, qui peuvent faire la différence. Il y a plus de joueurs de qualité. »