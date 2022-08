L'opération dégraissage du PSG est lancée à plein régime

La suite après cette publicité

Le PSG s'apprête à retrouver le Parc des Princes demain soir à l'occasion de la réception de Montpellier (2e journée de Ligue 1, 21h). Les supporters découvriront quelques nouvelles têtes comme Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Vitinha et peut-être même Renato Sanches. En revanche, ça sera peut-être la dernière pour certains. Depuis quelques jours, le club de la capitale s'active à trouver des portes de sortie à quelques-uns de ses indésirables, mais aussi dont le départ n'est pas forcément souhaité.

On pense bien sûr à Keylor Navas. Insatisfait de son nouveau statut de numéro 2, le portier fait l'objet de négociations entre Paris et Naples. Comme nous vous le révélions hier soir, le dossier avance mais il est lié à celui de Fabian Ruiz, qui ferait lui le chemin inverse. Le club italien est d'accord pour lâcher son milieu de terrain, à condition que le PSG prenne en charge 50% du salaire annuel de l'international costaricien (107 sélections) dans le cadre de l'accord de prêt.

Plusieurs dossiers bientôt réglés

L'affaire semble être en bonne voie, tout comme le départ d'Eric Junior Dina Ebimbe vers l'Eintracht Francfort. Nous l'expliquions en début de semaine, le club allemand attendait le départ de Filip Kostic vers la Juventus pour finaliser l'opération. Le Croate a signé aujourd'hui même. Toujours au milieu de terrain, les discussions se poursuivent et sont positives entre la Vieille Dame et le PSG pour le transfert de Leandro Paredes. L'Argentin a lui déjà trouvé un accord avec le club italien. L'affaire sera sans doute plus compliquée à boucler, mais l'Athletic a pris contact avec Ander Herrera, club où a déjà évolué le Basque entre 2011 et 2014.

Il y a tout de même deux dossiers plus sensibles à Paris. Gana Gueye est clairement poussé vers la sortie. Des négociations sont toujours en cours avec Everton. D'après nos informations, le Sénégalais hésite à retourner chez les Toffees, là où il a déjà évolué entre 2016 et 2019. Il ne fait pas non plus partie du fameux loft, à l'inverse de Thilo Kehrer, qui réfléchit encore quant à la proposition de West Ham. Le club anglais a tout de même proposé 20 M€ au PSG. Enfin, Rafinha a des pistes au Brésil où l'Atlético Mineiro et Botafogo sont intéressés. Reste à savoir sous quelle forme le deal pourrait se conclure. Le duo Campos-Henrique ne chôme pas.