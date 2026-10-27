Ballon d’Or : l’avis fort de Samir Nasri sur Harry Kane

Harry Kane est le Ballon d’Or 2026. Un choix qui fait parler, forcément, puisque Kylian Mbappé et Lamine Yamal avaient bon nombre d’admirateurs qui voulaient les voir soulever le Graal des distinctions individuelles. Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri n’a d’ailleurs pas semblé très enthousiasmé par ce Ballon d’Or remporté par l’attaquant anglais.

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« Honnêtement… Cette année il aurait pu aller à un des cinq. Harry Kane, ok, les stats ont fait la différence. C’est un joueur fantastique, qui a énormément de qualités, mais c’est jamais le joueur qui a une campagne à lui, qui a porté son équipe quelque part, ou qui l’a fait gagner. Dans les grands grands grands matchs, il y a souvent une petite défaillance », a-t-il expliqué, avant d’être relancé. « Non », a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il était emballé par ce sacre. C’est plutôt clair.