Menu Rechercher
Commenter 4
Ballon d’Or Bundesliga

Ballon d’Or : l’avis fort de Samir Nasri sur Harry Kane

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Harry Kane est le Ballon d’Or 2026. Un choix qui fait parler, forcément, puisque Kylian Mbappé et Lamine Yamal avaient bon nombre d’admirateurs qui voulaient les voir soulever le Graal des distinctions individuelles. Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri n’a d’ailleurs pas semblé très enthousiasmé par ce Ballon d’Or remporté par l’attaquant anglais.

La suite après cette publicité

« Honnêtement… Cette année il aurait pu aller à un des cinq. Harry Kane, ok, les stats ont fait la différence. C’est un joueur fantastique, qui a énormément de qualités, mais c’est jamais le joueur qui a une campagne à lui, qui a porté son équipe quelque part, ou qui l’a fait gagner. Dans les grands grands grands matchs, il y a souvent une petite défaillance », a-t-il expliqué, avant d’être relancé. « Non », a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il était emballé par ce sacre. C’est plutôt clair.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Angleterre
Bayern Munich
Harry Kane
Samir Nasri

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Angleterre Flag Angleterre
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
Samir Nasri Samir Nasri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier