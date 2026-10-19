Kylian Mbappé donne une note à sa carrière

À 27 ans, Kylian Mbappé est encore loin d’avoir raccroché les crampons, mais il a déjà vécu une carrière riche en événements. Sacré champion de France avec l’AS Monaco en 2017 et vainqueur de la Coupe du Monde un an plus tard avec l’équipe de France, la star du Real Madrid a remporté pas moins de sept titres de champion de France, une Supercoupe d’Europe, une Coupe Intercontinentale, une Ligue des Nations et quatre Coupes de France. Sacré Onze d’Or 2026, Mbappé a accepté de donner une note (sur dix) à sa carrière, dans un entretien accordé à Onze Mondial.

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« Eh bien 10 ! 10 parce qu’une carrière, ça se vit intensément dans les hauts et dans les bas. Et je pense que, bien sûr, il y a toujours les titres que tu as remportés, les titres que tu as loupés. Ça, les gens en font quelque chose d’important, mais la première chose que je retiens, ce ne sont pas les buts que j’ai marqués ou les titres que j’ai gagnés, c’est que les 10 ou 11 ans que j’ai faits, je ne me suis jamais ennuyé une seule année. Je n’ai jamais négligé, je n’ai jamais banalisé ce que je vivais une seule année, et j’ai toujours tout vécu à fond. Je pense que ça s’est vu, parce que j’ai connu des extrêmes dans ma carrière, des pics de positif, des pics de négatif où j’étais plus dans la tourmente, mais j’ai toujours vécu ma carrière intensément et je n’ai jamais mis le frein à main », a-t-il déclaré.