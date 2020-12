AC Milan : Rafael Leão inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A

La suite après cette publicité

Cette 13e journée de Serie A aura battu un record, grâce à l'affiche entre Sassuolo et l'AC Milan. Dans ce match intéressant sur le papier, les Lombards ont pris l'avantage dès le coup d'envoi grâce à Rafael Leão. Ce qui a permis à l'ancien Lillois de rentrer dans les livres d'histoire du championnat.

Bien lancé par Hakan Calhanoglu, le Portugais a inscrit son 3e but de la saison en championnat après seulement 6 secondes, ce qui constitue le but le plus rapide de l'histoire en Serie A. Il récupère le record au détriment de Paolo Poggi, qui avait marqué au bout de 8 secondes pour Piacenza un soir de décembre 2001.

