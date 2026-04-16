Lionel Messi a racheté un club espagnol !

En février dernier, Cristiano Ronaldo a acheté 25% des parts d’Almeria, club de deuxième division espagnole fondé en 1951 et situé tout proche de Barcelone. Aujourd’hui, c’est au tour de Lionel Messi de devenir propriétaire de l’UE Cornellà, club catalan évoluant en cinquième division, où ont été formés des joueurs tels que David Raya, Jordi Alba, Gerard Martin ou encore Keita Baldé.

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«L’UE Cornellà annonce que le footballeur argentin et huit fois vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi, a officialisé l’acquisition du club, devenant ainsi le nouveau propriétaire de cette institution du Baix Llobregat. Cette initiative renforce les liens étroits qui unissent Messi à Barcelone ainsi que son engagement en faveur du développement du sport et des talents locaux en Catalogne — un attachement qui trouve ses racines dans ses années passées au FC Barcelone et qui perdure depuis lors», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la formation catalane.