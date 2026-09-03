Bradley Barcola pourrait faire deux victimes à Liverpool

Cet été, Liverpool a réalisé le deuxième plus gros achat de son histoire (après Alexander Isak) en recrutant le Parisien Bradley Barcola pour 140 M€. Une somme XXL qui fait même de l’ailier le plus gros transfert d’un joueur de Ligue 1 à l’étranger. L’international tricolore a changé de dimension et il y a fort à parier que le nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, devrait rapidement donner sa chance à l’ailier supersonique. Cependant, si les observateurs sont pressés de voir ce que va donner Barcola en Premier League, Liverpool doit gérer un casse-tête. Durant tout l’été, la presse anglaise a annoncé Barcola comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah. Une erreur pour les spécialistes pour qui Liverpool a recruté un énième ailier gauche alors que Cody Gakpo, Victor Muñoz et Rio Ngumoha occupent déjà ce poste.

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Iraola déjà séduit par Barcola

« Non, il joue sur l’aile opposée ! Le LFC compte actuellement trois joueurs capables d’évoluer à gauche — Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz — mais personne pour jouer à droite. (…) Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! », déclarait l’ancien joueur des Reds, aujourd’hui consultant à la télévision anglaise, Jamie Carragher. Un argument implacable quand on jette un oeil à l’effectif d’Iraola. Qui alors pour remplacer Salah sur l’aile droite ? Sauf surprise, Barcola devrait profiter de son statut de recrue star du club anglais pour retrouver son côté gauche fétiche. Aujourd’hui, le seul véritable ailier droit est l’Italien Federico Chiesa, mais on ne peut pas dire que le Transalpin soit considéré comme un titulaire en puissance.

À la veille du déplacement à Ipswich Town, Iraola a donc fait face aux interrogations des médias sur ce sujet. Avant d’y répondre, l’Espagnol a commencé par annoncer que Barcola devrait être du voyage pour sa grande première outre-Manche. « Nous sommes très satisfaits de Bradley. C’était notre priorité, disons, de recruter un très bon joueur à ce poste. Il est arrivé avec le bon état d’esprit. J’ai apprécié chez lui son envie très forte de rejoindre Liverpool. Il voulait simplement venir ici et je pense que c’est un bon premier signe, compte tenu du joueur qu’il est et de ses palmarès. Il est arrivé avec la volonté de nous aider. Je suis très satisfait de lui et il s’est bien entraîné avec nous. Si tout se passe bien à l’entraînement aujourd’hui, il sera sans aucun doute disponible pour le match de demain. (…) Je le vois bien intégré. Il s’est entraîné avec nous, c’est vrai qu’il n’a pas eu de temps de jeu pendant la présaison. Il s’est entraîné et c’est une décision que nous devons prendre. Mais nous devons tenir compte du fait qu’il n’a pas eu de temps de jeu lors des matchs de présaison », a-t-il déclaré, avant de confier qu’il demandera probablement aux autres ailiers d’aller faire un tour sur le flanc droit.

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Rio Ngumoha et Victor Muñoz invités à passer à droite

« J’ai l’habitude d’exiger de tous les ailiers qu’ils jouent des deux côtés. Je sais qu’ils ont généralement leur poste de prédilection, mais nous avons aligné Victor (Muñoz), Cody (Gakpo) et Rio (Ngumoha) sur le côté droit, tant pendant la présaison que lors des compétitions. Je pense qu’ils ont probablement davantage joué à gauche. Je les ai vus très à l’aise à droite. Rio est peut-être plus à l’aise à gauche, mais je pense qu’il a la volonté de progresser et de jouer à droite. (…) Nous savons que Rio peut jouer à gauche et qu’il a démontré ses qualités à ce poste. Il doit progresser à droite afin d’élargir son éventail de possibilités sur le terrain. Il est encore très jeune. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas été exceptionnel lors de son premier match à droite qu’on peut affirmer qu’il ne jouera plus jamais à ce poste. Victor a disputé davantage de matchs à gauche au cours de sa carrière, mais il s’est peut-être montré encore meilleur à droite. Parfois, tout dépend des combinaisons qui s’établissent autour d’eux. Nous faisons confiance à nos ailiers, ils auront tous du temps de jeu. Rio a déjà l’allure d’un joueur de Premier League, car il est très bon. »

Les ailiers accepteront-ils de faire place nette à Barcola sur le côté gauche sans rechigner ? L’avenir nous le dira, même s’il convient de rappeler qu’un élément tel que Gakpo pourrait être un concurrent en moins pour Barcola puisque le Batave est en conflit avec son club suite à son transfert avorté à Manchester City. Le coach des Reds a néanmoins contrebalancé son discours en assurant que sa recrue française pourrait elle aussi dépanner sur ce flanc droit tant scruté. « Même Bradley (Barcola), je pense qu’il est très polyvalent et qu’il peut jouer à droite comme à gauche. Il a débuté à droite lorsqu’il a commencé à Lyon et cela dépendra des adversaires, mais je suis satisfait des ailiers dont nous disposons à ces postes. » Le message est passé.