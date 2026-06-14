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Coupe du Monde

CdM 2026 : la promesse tant attendue de Kylian Mbappé sur son rendement défensif

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé, buteur avec les Bleus face au Brésil @Maxppp

Critiqué depuis la nuit des temps pour son apport défensif quasiment nul, Kylian Mbappé a peut-être enfin réalisé que ses équipes auront besoin de lui à ce niveau-là. «J’ai une petite question : est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour ? », lui a ainsi lancé son petit frère Ethan dans une série de questions posées par plusieurs de ses proches au micro du Parisien. Le Madrilène reconnaît devoir "passer un step" dans ce domaine, et promet de faire les efforts lors de la Coupe du Monde.

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«On parle souvent de ça parce que lui (Ethan) défend beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c’est bien que les gens mettent en lumière ce côté-là, reconnaît le capitaine des Bleus. J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Mais c’est vrai, lui, il défend beaucoup.»

Pub. le - MAJ le
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