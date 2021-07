PSG : Antonio Cassano doute du niveau de Gianluigi Donnarumma

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain a été officialisée. Le gardien de 22 ans, vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie, a fait ses adieux aux supporters de l’AC Milan sur son compte Instagram et a enfin signé son contrat jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

Invité sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, Antonio Cassano a émis des doutes sur le niveau de l’international italien : « s'il est le gardien le plus fort du monde, pourquoi le Bayern Munich ou le Real Madrid ne vont pas le chercher. Ou Barcelone, Neuer a 36 ans, si c'est le meilleur gardien du moment, prenez Courtois et Ter Stegen et renvoyez-les. Au lieu de cela, il va au PSG. » Gigio appréciera...