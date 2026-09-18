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Ligue 1

LOSC : Olivier Létang boycotte la direction de l’arbitrage

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Olivier Létang, président de Lille @Maxppp

Olivier Létang n’en démord pas. Sanctionné par la commission de discipline à une amende de 20 000 euros pour un énième débordement après la rencontre entre le LOSC et le PSG, le président du LOSC a réagi vivement, et a livré une nouvelle diatribe, par mail, comme l’explique L’Equipe.

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« Au surplus, le temps consacré, les efforts consentis et les propositions formulées par mes soins pour améliorer notre football ne sont, selon moi, pas entendus. Les échanges se déroulent sans véritable débat contradictoire et manquent de transparence et d’efficacité, ce qui m’expose personnellement et me donne le sentiment que nous perdons notre temps. C’est dommage, car il y a tant à faire. J’ai donc décidé, avec regret, à compter de ce jour, de ne plus participer aux réunions portant sur l’arbitrage, ni à aucune réunion avec les membres de la Direction de l’arbitrage », a-t-il écrit. Létang décide donc de boycotter la Direction de l’arbitrage en guise de riposte.

Pub. le - MAJ le
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