Qualifications Euro 2024 : la Belgique à l’aube d’une nouvelle ère

Mine de rien, la Belgique est en train de tourner une page importante de son histoire. En poste depuis 2016, Roberto Martinez a quitté la sélection. Il laisse la place à Domenico Tedesco, préféré à Thierry Henry, qui dirigera donc son premier match en Suède ce soir. Il doit faire sans Eden Hazard, lequel a pris sa retraite, au même titre que Simon Mignolet ou encore Toby Alderweireld. Ces trois-là étaient présents avec les Diables Rouges depuis plus de 10 ans (14 même pour Hazard). Pour certains observateurs et supporters, l’ancien Lillois est même le meilleur joueur de l’histoire de la sélection. Il faut désormais avancer sans lui, ce qui est déjà un peu le cas depuis trois ans.

A y regarder de plus près, cette transition pourrait se faire en douceur. La fantôme d’Hazard pouvait parfois planer sur la Belgique. Désormais ce n’est plus le cas. La génération dorée est en train de s’essouffler mais De Bruyne (31 ans), Courtois (30 ans) et Lukaku (29 ans), soit le nouveau capitaine et ses deux adjoints, sont encore là pour assurer la transition. D’ailleurs Tedesco commence d’ores et déjà à préparer la suite. Il n’a pas convoqué deux autres poids lourds du vestiaire : Axel Witsel et Dries Mertens. La passation de pouvoir est déjà en marche, tandis que certains titulaires des dernières années devraient craindre pour leur place. On pense à Thomas Meunier ou Youri Tielemans (blessé pour cette fenêtre internationale), en difficultés ou moins performants en club comme avec les Diables.

Onana, Lavia et Trossard attendus au tournant

Il faudra se familiariser avec quelques éléments déjà présents ces derniers mois en sélection. Amadou Onana a pris une autre dimension, au même titre que Leandro Trossard. Wout Faes prétend à une place de titulaire en défense. Même Loïs Openda a une belle carte à jouer, lui qui est en grande forme avec le RC Lens. Le jeune Roméo Lavia, appelé pour la première fois à 19 ans, est également très attendu, lui qui s’est révélé à Southampton cette saison. «Tout le monde savait que de nouveaux joueurs allaient arriver à un moment ou un autre. Ils doivent prouver qu’ils méritent d’être ici. Et j’ai le sentiment qu’ils seront capables de le faire car c’est leur moment», expliquait le nouveau capitaine cette semaine au média flamand, le Het Laatste Nieuws.

L’opération rajeunissement est donc lancée. Les Belges en avaient bien besoin. D’après le CIES, ils ont aligné en moyenne en 2022 le onze le plus vieux d’Europe avec 29,4 ans d’âge moyen. En comparaison, c’est trois ans de plus que la France (26,93), l’Angleterre (26,33), l’Italie (26,48) ou encore l’Espagne (26,57). Le style des Diables risque de changer aussi. Plus conservateur, Martinez s’appuyait sur un système bien défini avec une base arrière de trois défenseurs, des pistons et une équipe type presque connue à l’avance. Domenico Tedesco, bien plus jeune que son prédécesseur (37 ans), est davantage dans l’adaptation et donne beaucoup de son temps dans l’échange avec les joueurs. Peu d’indices tactiques ont filtré en revanche.

Faire du neuf avec du vieux ?

Il a profité des premiers entraînements pour changer des petites choses du quotidien. La presse belge a aperçu la présence de Bert Put, un arbitre de Pro League qui va diriger les oppositions. Mais, faute de temps avant le coup d’envoi des éliminatoires, une défense à trois est plutôt attendue à Solna. Tedesco souhaite démarrer avec les habitudes de ses joueurs avant de procéder à des évolutions, ou pas d’ailleurs. Vertonghen et Debast sont attendus, Carrasco et Castagne sur les côtés aussi, De Bruyne devant, tandis que Lukaku sera sans doute préféré à Openda. Le Lensois accepte son rôle de numéro 2 mais il ne serait pas impossible dans un avenir plus ou moins proche de les voir alignés ensemble. Mardi, un amical contre l’Allemagne permettra sans doute de faire des tests grandeur nature.