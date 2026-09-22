Real Madrid : le live polémique de Yan Diomandé après le derby

Arrivé cet été au Real Madrid en provenance du RB Leipzig pour 140 millions d’euros, Yan Diomandé est forcément très attendu compte tenu de l’investissement réalisé par le club. Critiqué pour son prix depuis ses débuts, l’Ivoirien a cependant livré une prestation intéressante face à l’Atlético de Madrid malgré la défaite du Real (2-1), alors que Vinicius peine toujours à répondre aux attentes sur le côté gauche. Quelques heures après le derby, Diomandé, qui va rejoindre la sélection ivoirienne durant cette trêve internationale, a cependant fait parler de lui sur TikTok lors d’un live.

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💰 “140 MILLONES”.



👀 “Siempre van a venir a criticarnos… Solo seguimos subiendo”.



💥 DIOMANDE se REIVINDICA en redes sociales.



¡Nos vemos a las 12 de la noche en Energy! pic.twitter.com/PI1ifXpfGh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2026

Interpellé par un commentaire faisant référence à son prix, le jeune ailier a répondu : « ils viendront toujours nous critiquer… On continue juste de monter », tandis qu’une musique évoquant justement les 140 millions d’euros accompagnait sa vidéo. Une séquence qui a rapidement suscité des réactions en Espagne, certains supporters lui reprochant notamment de danser et de publier ce contenu juste après une défaite dans le derby. « Vraiment, je n’en reviens pas que personne ne dise à ce gamin ce qu’il fout à poster un TikTok après avoir perdu un derby, comme si tout lui était complètement égal », peut-on notamment lire, tandis qu’un autre commentaire compare son attitude à celle de Lamine Yamal après les défaites du Barça.