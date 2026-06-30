Coupe du Monde 2026 : le Maroc prévient toute la concurrence après son exploit face aux Pays-Bas

Le Maroc continue d’écrire une histoire qui dépasse désormais le simple exploit. Dans une Coupe du Monde 2026 où plusieurs cadors vacillent, pendant que seule la France et l’Argentine affichent une véritable sérénité, les Lions de l’Atlas viennent d’envoyer un message limpide à toute la planète football. Après la démonstration de caractère du Brésil face au Japon et la sensation créée par le Paraguay contre l’Allemagne, le choc face aux Néerlandais représentait un immense test pour les Lions d’Atlas. Face à une sélection européenne annoncée parmi les favorites du tournoi, les Marocains ont répondu avec une personnalité remarquable, une maîtrise collective impressionnante et une force mentale qui rappelle leur fabuleux parcours au Qatar. Cette qualification arrachée au bout du suspense (1-1) confirme que le Maroc n’est plus un invité surprise mais bien un prétendant capable de regarder n’importe quelle nation droit dans les yeux. Dans cette affiche très attendue, les Pays-Bas avaient pourtant décidé d’imposer leur tempo dès les premières minutes avec une forte possession de balle, tandis que le Maroc restait parfaitement organisé avant de piquer dès qu’une opportunité se présentait.

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Les Oranjes pensaient faire la différence grâce à Brian Brobbey, Crysencio Summerville ou encore Cody Gakpo, mais les Lions de l’Atlas répondaient avec des situations très dangereuses par Neil El Aynaoui puis Achraf Hakimi, stoppé par un excellent Bart Verbruggen. Après une première période équilibrée, le Maroc revenait avec des intentions encore plus offensives et Hakimi faisait vivre un véritable cauchemar à Nathan Aké, trouvant même la barre transversale avant de manquer de peu une nouvelle occasion franche. Malgré cette domination, les Marocains encaissaient un énorme coup de massue lorsque Cody Gakpo ouvrait le score à un quart d’heure de la fin. Beaucoup auraient craqué à ce moment-là, mais dans le temps additionnel, Issa Diop surgissait de la tête pour égaliser et faire exploser tout un peuple avant une prolongation parfaitement maîtrisée sur le plan mental. La séance de tirs au but venait finalement récompenser la détermination marocaine avec les échecs néerlandais de Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville. Vainqueur aux tirs au but, le Maroc validait son billet pour les huitièmes de finale où le Canada l’attend désormais avec une confiance qui atteint des sommets.

La suite logique de l’épopée qatarie

Au micro de beIN Sports, Achraf Hakimi n’a pas caché sa fierté après cette immense qualification et le capitaine marocain a surtout insisté sur la progression constante de son groupe «C’était un match très compliqué. On savait contre qui on allait jouer. On s’est bien préparé physiquement. On savait que ça allait être dur. On est resté concentré jusqu’à la fin. On a sorti tout l’état d’esprit de l’équipe pour la victoire. Je l’ai dit après le match contre Haïti, on ne doit plus être dans cette situation. On a montré notre caractère. On est resté calme. On savait qu’il fallait marquer cette occasion et Issa Diop est venu mettre sa tête. Beaucoup de gens pensaient que c’était de la chance au Qatar. On est resté concentré. Le travail paye. On va continuer à travailler et rester humble», a expliqué le latéral du PSG, symbole d’un Maroc qui assume désormais ses ambitions sans complexe et qui ne se contente plus de subir les grandes affiches. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a lui aussi savouré une qualification qu’il juge totalement logique au regard du contenu proposé par ses joueurs.

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«J’ai l’impression qu’on s’était préparé à ça. On avait les premiers seizièmes. Le premier match s’est joué à la dernière minute, le deuxième match aux tirs au but. On savait que les Pays-Bas avaient aussi cette faculté. C’est un dénouement incroyable. C’est mérité. On les a dominés. Ils n’ont pas dû beaucoup jouer avec 30% de possession. On en a eu 70%. On a eu plus d’occasions et de frappes. Ce n’était pas facile face à ce bloc bas. Le rythme n’était pas toujours haut. Il fallait être patient. On savait qu’ils pouvaient nous faire mal en contres. Il fallait jouer avec la tête pour chercher cette qualification. Il fallait montrer notre expérience. On grandit. On continue à grandir et il faut continuer de grandir dans cette compétition. On a envie de fêter mais il faut rester vigilant», a expliqué le coach marocain. Un discours qui résume parfaitement l’état d’esprit d’une sélection en pleine maturité. Après avoir marqué les esprits au Qatar, le Maroc confirme qu’il possède désormais les armes pour rêver encore plus grand. À ce rythme, personne ne pourra considérer les Lions de l’Atlas comme des outsiders tant leur puissance collective et leur force de caractère en font aujourd’hui l’un des adversaires les plus redoutés de cette Coupe du Monde 2026.