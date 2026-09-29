Cesc Fàbregas a une clause spéciale pour quitter Côme

Cesc Fàbregas s’impose comme l’un des entraîneurs les plus en vue du football européen après avoir brillamment accompagné la progression de Côme, désormais en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien milieu espagnol n’aurait pourtant pas totalement fermé la porte à un départ avant cette échéance. Selon Sky Sport, Fàbregas aurait négocié une clause de sortie à un montant particulièrement faible, exclusivement activable pour trois clubs : le FC Barcelone, Arsenal et Chelsea. Une disposition qui lui permettrait de saisir une opportunité dans l’un de ses anciens clubs sans forcément attendre la fin de son contrat.

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Pour autant, Fàbregas n’aurait aucune intention de quitter Côme dans l’immédiat. Plusieurs grandes équipes italiennes se seraient intéressées à lui cet été, mais il aurait décliné ces approches. Le Barça occupe cependant une place particulière dans ses plans à long terme, alors que Hansi Flick est toujours sous contrat jusqu’en 2028. Arsenal, où Fàbregas s’est révélé au plus haut niveau, représente également une destination privilégiée. Une clause qui en dit donc long sur les trois projets que le technicien espagnol considère comme particulièrement importants pour la suite de sa carrière.