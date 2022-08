La dernière condition du FC Barcelone pour laisser filer Memphis Depay

La suite après cette publicité

Le dégraissage du FC Barcelone se poursuit. Il va même falloir l'accélérer puisqu’il ne reste plus deux semaines de mercato. Quelques éléments sont encore à sortir de l'effectif dans le but de faire rentrer de l'argent frais, alléger la masse salariale et pouvoir inscrire Jules Koundé en Liga. Le Français est pour le moment la seule recrue qui est restée à quai. Ça ne devrait pas durer. Des solutions existent même s’il faudra mettre un peu d'eau dans son vin.

Frenkie de Jong va vraisemblablement rester en Catalogne. Le milieu de terrain aurait été la solution idoine pour tous les problèmes du club. Dont acte. Il reste les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et de Memphis Depay. Le premier est apprécié par Xavi, qui souhaite l'intégrer à son projet mais il est aussi courtisé par Chelsea et depuis quelques heures, par Manchester United aussi. L'attaquant possède une valeur marchande non négligeable pour la direction.

Le Barça exige une dernière condition

Rien ne dit que le Gabonais sera toujours au club début septembre en revanche, ce dont on peut être certain c'est que Memphis Depay va s'en aller en direction de la Juventus. C'est même une question de jours puisque l'ancien Lyonnais s'est déjà mis d'accord avec la Vieille Dame. En revanche, pas question d'un transfert. Il fait pression sur le club pour partir libre, comme il était arrivé il y a un an. Une option pas vraiment du goût des Blaugranas.

Et en même temps, ils sont conscients que le départ de l'attaquant permettrait de résoudre la problématique Koundé plus rapidement. D'après AS, l'avocat de Depay est en train de négocier les termes d'un accord avec les Culés. Ces derniers sont en train de céder mais souhaitent fixer une dernière condition : celle de négocier un pourcentage d'une possible vente future du joueur. Après cela, tout le monde aura le champ libre.