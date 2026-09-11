OM : « ce n’est pas à moi de le dire », Bruno Genesio envoie un sérieux message à sa direction

Troisième défaite consécutive pour l’OM. Battus par Rennes (0-1), les Marseillais ont encore connu une soirée frustrante, malgré une première période plutôt encourageante. Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio s’est une nouvelle fois confié sur la performance de son équipe et a regretté l’incapacité de son équipe à maintenir son niveau pendant 90 minutes. « C’est lourd, car on fait une bonne première mi-temps avec de bonnes choses avec et sans ballon, mais on n’a pas su maintenir ce niveau pendant 90 minutes. L’entrée d’Al-Tamari nous a fait mal et ils ont concrétisé leurs temps forts, et pas nous. C’est le résumé de notre match. Encore une fois, je n’ai rien à dire sur l’investissement, même s’il manque des choses sur la durée, mais pour l’instant, c’est insuffisant. »

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Le technicien marseillais a également insisté sur les limites actuelles de son groupe, composé notamment de plusieurs jeunes joueurs encore en apprentissage et donc d’un banc assez limité contrairement par exemple à celui de Rennes qui a permis de changer la physionomie du match. « On a des jeunes joueurs qui doivent apprendre leur métier, c’est ça qui va les faire grandir. Mais il y a de l’exigence à l’OM qui ne laisse pas le temps non plus, ni aux joueurs ni aux coachs. Il faut que ça aille plus vite, il y a des étapes à franchir. On ne savait pas si Al-Tamari allait démarrer, on avait préparé notre match avec ou sans lui, avec ou sans Blas, etc. On a fait ce qu’on avait prévu en première période, mais on a du mal à tenir pendant 90 minutes sur ce que je demande. Je pense que c’est peut-être trop exigeant pour l’instant. »

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Bruno Genesio attend une communication de sa direction

Malgré cette nouvelle désillusion, Genesio a tenu à défendre ses joueurs, tout comme les supporters marseillais, présents derrière leur équipe malgré la mauvaise série. « Rien à reprocher aux joueurs et aux supporters qui nous encouragent. On aimerait leur donner du bonheur avec des points, mais je pense qu’on a un public de connaisseurs et ils voient qu’on donne le maximum, même quand c’est dur. » Une manière de rappeler que, malgré les difficultés et les résultats insuffisants, son groupe continue selon lui de répondre présent dans l’investissement. Mais c’est surtout lorsqu’il a été interrogé sur les ambitions de l’OM et la possibilité de revoir les objectifs du club à la baisse que Bruno Genesio s’est montré particulièrement clair et que le ton de l’interview a quelque peu changé. Interrogé sur les ambitions marseillais à revoir à la baisse par Guillaume Hoarau, l’ancien coach de l’OL a répondu de manière assez froide et assez clair.

« Ce n’est pas à moi de dire que ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas à moi de le dire. Nous, on doit être ambitieux, c’est ce qu’on essaye de faire, avec des joueurs qui répondent présent, qui tentent de faire ce qu’on demande, qui le réalisent par séquences, mais il en manque, c’est sûr. Mais sur les objectifs, ce n’est pas à moi de vous le dire, moi, je les ai en tête depuis le début et ils sont clairs pour moi, je le savais déjà. Si c’est à la direction d’en parler ? Ce n’est pas à moi, c’est tout. Moi, j’analyse le match et l’équipe, c’est ce que je fais, mais sur l’équipe, le championnat, ce n’est pas à moi de parler des objectifs dans le championnat ni de ce qui a été fait avant d’ailleurs. » Un message particulièrement fort envoyé à sa direction : si les ambitions de l’OM doivent être revues à la baisse, Bruno Genesio attend clairement que sa direction prenne les devants pour l’annoncer.