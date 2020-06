L'agent d'Achraf Hakimi nie tout contact avec le Bayern Munich

C'est la grosse information mercato de la journée ! Ce mardi matin le journal AS dévoilait sur sa Une que le Bayern Munich avait fait une offre de «salaire galactique» pour persuader l'international marocain de signer en Bavière. Prêté durant deux saisons au Borussia Dortmund, le latéral droit ne devrait pas retourner au Real Madrid à la fin de cet exercice. En effet, le joueur de 21 ans ne voudrait pas être la doublure de Dani Carvajal chez les Merengues, alors le leader, et probable champion, de Bundesliga voudrait tenter sa chance dans ce dossier. Alejandro Camaño, le représentant du joueur, a réagi à cette information et selon lui, il n'y a aucun contact avec le Bayern.

« Les grands clubs européens sont intéressés, mais je ne sais pas d'où viennent les rumeurs sur le Bayern Munich. Ce n'est pas un problème. Personne du Bayern ou du Real Madrid ne m'a parlé d'un éventuel transfert d'Achraf au Bayern. Nous sommes totalement détendus et calmes quant à l'avenir d'Achraf, a expliqué son agent à SPOX. Il entretient d'excellentes relations avec le Real Madrid et il n'y a actuellement aucune raison d'entamer des pourparlers car Achraf a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022. Nous verrons ce qui se passera quand il reviendra à Madrid cet été. » Voilà qui est dit.