Le PSG a fixé le prix de Gonçalo Ramos

À la recherche d’un buteur expérimenté pour relancer son nouveau projet, l’AC Milan a ciblé Gonçalo Ramos depuis plusieurs jours. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, l’une de ses priorités estivales reste l’attaquant du PSG, toujours autant décisif lors de ses entrées sous la tunique parisienne. Les Rossoneri ont déjà entamé les discussions avec le double champion d’Europe et transmis une première offre, encore jugée insuffisante par les dirigeants parisiens. Le club de la capitale réclame au minimum 40 Me pour le Portugais, recruté en 2023 en provenance du Benfica (65 M€ + 15 M€ de bonus).

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Mais l’idée est d’en tirer le maximum. Milan compte revoir sa copie et se rapprocher des 45 M€, bonus compris. Sous contrat jusqu’en 2028, Ramos est également au cœur des négociations avec son agent, Jorge Mendes, ainsi qu’avec la direction milanaise, même si la concurrence dans ce dossier reste un point important en Lombardie. Le joueur toucherait 4 M€ à l’année environ. Son profil séduit particulièrement le nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui souhaite s’appuyer sur un numéro 9 capable de porter l’attaque milanaise en Europe et vers les sommets de la Serie A. Le renard des surfaces pourrait donc être la pièce offensive à ajouter dans le prochain puzzle d’Amorim. Affaire à suivre…