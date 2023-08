Jesé a deux pistes surprenantes

Depuis son flop retentissant au PSG, Jesé Rodriguez n’a plus retrouvé le fil de sa carrière. Alors qu’il figure très haut au panthéon des plus grands talents gâchés de l’histoire du football, l’ancien du Real Madrid s’est enlisé dans les méandres du football et a récemment mis fin à sa courte, et insignifiante, expérience à la Sampdoria.

La suite après cette publicité

Désormais sans club, son avenir semble s’obscurcir sur le Vieux continent. Comme le rapporte Marca ce mardi matin, le transfuge de Las Palmas et du Betis pourrait finir au Brésil. En effet, selon la publication ibérique, Santos et Coritiba s’intéressent au footballeur canarien. Affaire à suivre donc…