JT Foot Mercato : Manchester United sort l’artillerie lourde pour cet été !

MU veut tout rafler sur le marché des transferts

Doucement, mais sûrement, Manchester United retrouve des couleurs. Et c’est en grande partie grâce au travail du tacticien néerlandais Erik ten Hag. À moins d’un cataclysme, les Red Devils vont accrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. La saison pourrait même être une totale réussite en cas de victoire en Cup face à Manchester City, synonyme de doublé après la League Cup remporté. Pour continuer ce retour au sommet, Manchester United compte recruter du lourd sur le mercato. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, le dossier Vinícius Junior est suivi avec attention en cas de velléité de départ du joueur du Real Madrid. Un autre Brésilien est dans le viseur, il s’agit de Neymar ! Comme on vous l’a révélé il y a un mois, le numéro 10 parisien plaît au board mancunien. Des informations qui concordent avec celles de L’Équipe ce lundi. Le quotidien français explique que Casemiro jouerait un rôle central dans les tractations en tentant de le convaincre de le rejoindre. La quête d’un numéro 9 est aussi un dossier prioritaire. Si Harry Kane fait figure de favori, la piste menant à Gonçalo Ramos est aussi étudiée. D’après le Daily Mirror, un accord d’une valeur comprise entre 70 et 100 millions de livres sterling, soit entre 80 et 115 millions d’euros, serait même sur le point d’être discuté entre Manchester United et le Benfica. La piste Adrien Rabiot, qui sera libre cet été, refait également surface, même si les supporters mancuniens ont mis leur veto. Selon L’Equipe, Newcastle serait aussi intéressé par le Français. Enfin, en défense, c’est le roc du Napoli Min-jae qui est pisté. Selon nos infos, une proposition XXL a été proposée au Sud-Coréen qui rêve de jouer en Premier League.

CR7 n’en peut plus de l’Arabie Saoudite

Le 30 décembre 2022, Cristiano Ronaldo choquait la planète foot en signant un contrat historique de 2 ans à Al-Nassr avec un salaire de 200 millions d’euros à la clé. Eh bien 5 mois après, le Portugais veut déjà fuir ! Comme l’indique le Mundo Deportivo, CR7 aimerait faire son retour en Europe ! Le média espagnol explique que le joueur de 38 ans n’est pas épanoui dans sa nouvelle vie. Il a notamment du mal à accepter le mode de vie saoudien. Les infrastructures du club qu’il juge «loin d’être celles de la société moderne» posent aussi question, sans parler du niveau de compétitivité du championnat saoudien. Un départ s’annonce toutefois compliqué puisque son club d’Al-Nassr n’a aucune intention de laisser filer sa figure de proue. Si Cristiano Ronaldo est vraiment décidé à partir, il devra résilier son contrat. Il s’exposera alors à plusieurs sanctions de taille ! Selon les lois de la FIFA, si les deux parties ne s’entendent pas, celle qui résilie le contrat devra verser une indemnité. Celle-ci comprend le salaire sur le temps restant du contrat et d’autres avantages liés à ce dernier ainsi que d’autres frais comme les dépenses encourus par l’ancien club. Côté sportif, l’attaquant portugais peut être suspendu pour une durée de 4 mois de tout match officiel comme le stipule le règlement de la FIFA en cas de rupture unilatérale du contrat.

Al Nassr a ouvert la voie en réalisant le transfert historique de Cristiano Ronaldo, maintenant c’est au tour d’Al Hilal, le club rival, de rêver. Et ce rêve à un nom, il s’appelle Lionel Messi qui sera on le rappelle en fin de contrat dans un petit mois. Si le FC Barcelone tente de trouver un moyen pour rapatrier son enfant prodige, Al-Hilal reste à l’affût. Et en attendant, le club saoudien tâte le terrain pour deux gros noms du football européen. Selon nos informations, Sadio Mané du Bayern du Munich et Eden Hazard du Real Madrid ont été approchés. Les deux hommes partagent un point commun. Ils ne sont plus en odeur de sainteté dans leur club. Néanmoins, concernant le Sénégalais, un départ dans un championnat exotique n’est clairement pas d’actualité. D’après nos informations, Sadio Mané ne compte pas céder aux avances d’Al Hilal, lui qui veut rester et s’imposer au Bayern Munich. Concernant le Belge, qui avait été approché par Al-Nassr l’hiver dernier, il compte bien aller au bout de son contrat avec le Real Madrid. Son bail expire en 2024.