Valladolid : le projet de Ronaldo est tombé à l'eau

La suite après cette publicité

C'est la sixième région la plus peuplée d'Espagne et la plus grande en termes de superficie. Pourtant, la Castilla-et-Leon ne comptera aucune équipe en première division la saison prochaine. Seul représentant du vaste territoire qui s'étend du nord-ouest de Madrid jusqu'à la Galice, ayant même une frontière avec le Portugal, Valladolid a perdu sa place dans l'élite après une saison difficile. Trois ans plus tard, les Vallisoletanos sont de retour dans l'enfer de la deuxième catégorie du football ibérique, et ça a du mal à passer auprès de certains supporters, et même auprès d'observateurs du football espagnol de façon générale.

Bien entendu, Valladolid a toujours été un club assez modeste, et son objectif cette saison n'était clairement pas de se qualifier pour la Ligue des Champions. En revanche, l'arrivée de Ronaldo à la tête du club en 2018, quelques mois après la montée, avait généré une vague d'optimisme dans cette ville de 300.000 habitants. Après tout, comment ne pas être enthousiaste lorsqu'une star du foot, avec les contacts et la connaissance du milieu, prend les commandes de notre club de cœur. Les débuts du club en Liga se passent plutôt bien d'ailleurs, avec un maintien assuré, non sans souffrir, lors de la première saison, avant de réussir à éviter la relégation sans trop transpirer cette fois, lors de l'exercice 2019/2020.

Un écroulement sportif

Avec Sergio Gonzalez sur le banc de touche du José Zorilla, Valladolid a toujours été une équipe difficile à manœuvrer. Pas forcément énormément de joueurs sortant du lot dans l'effectif au cours de ces trois saisons, si ce n'est quelques éléments talentueux comme Oscar Plano ou Toni Villa, mais un groupe très homogène permettant à l'ancien international espagnol de construire un bloc solide et équilibré. L'été dernier, le mercato avait même été particulièrement salué, avec l'arrivée du meilleur buteur du championnat autrichien Shon Weissman notamment, ou celle de Fabian Orellana, talentueux et expérimenté ailier chilien qui fait partie des valeurs sûres de la Liga depuis bien des années déjà.

Mais cette saison, le château de cartes s'est effondré. Des soucis défensifs qui ont fait leur apparition, et de gros problèmes pour créer du danger, notamment à cause de pépins offensifs à répétition de joueurs comme Weissman ou Marcos André. Une seule petite victoire sur la deuxième partie de saison, c'est dire. Et dans ces jours qui suivent la relégation de l'équipe, ce ne sont pas les joueurs ni même l'entraîneur qui prennent le plus cher, bien au contraire. C'est Ronaldo, avec ses 72% des actions du club, qui est pointé du doigt. La légende brésilienne est accusée d'avoir pris ce projet et ce club trop à la légère. Certes, l'ancien numéro 9 du Real Madrid n'a jamais promis monts et merveilles. Son objectif a toujours été de stabiliser le club en Liga sur la durée et de lui permettre de grandir progressivement, via la construction d'un nouveau centre d'entraînement notamment. Il n'a jamais été question de recrutements galactiques ou de jouer les premiers rôles, ce qui n'empêche pas l'ancien de la Canarinha de prendre cher.

Ronaldo a-t-il abandonné le projet ?

Un manque d'implication souligné par les fans, notamment lors de la 37e journée, avec un match décisif face à la Real Sociedad. L'équipe a été humiliée par la formation basque, et pendant ce temps... Ronaldo était en vacances aux Baléares, avec plusieurs photos de lui sur un yacht qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Avant cet épisode polémique, les fans avaient déjà commencé à déployer des banderoles contre lui. On lui reproche aussi de ne pas avoir eu une bonne politique mercato, ne mettant que trop peu la main à la poche. Il n'a également pas su profiter de ses relations avec le Real Madrid par exemple pour obtenir les meilleurs jeunes éléments de la Casa Blanca sous forme de prêt, se contentant des seconds couteaux.

« Il a laissé mourir l'équipe. Il ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il pense. Avant, il y avait une meilleure relation, on le voyait par ici. Mais depuis janvier, il a déconnecté. Après une conférence de presse où il s'était fait un peu bousculer. On ne sait pas s'il va vendre le club, ni ce qu'il veut faire. Les gens sont très inquiets », lançait récemment le président de la fédération des groupes de supporters José Antonio Pérez dans des propos rapportés par El Pais. Et ça tombe bien, le principal concerné a parlé lundi, lors d'une longue conférence de presse. « C'est un coup dur mais je ne vais pas partir jusqu'à laisser un bel héritage ici. Je suis là où je veux être. J'ai été à beaucoup de matchs, je n'ai jamais cessé de travailler. Cela n'a pas de sens que les fans soient fâchés à cause de ma vie personnelle », a expliqué le Brésilien, assumant aussi la responsabilité d'avoir gardé Sergio Gonzalez sur le banc jusqu'à la fin, autre point qui lui a valu de nombreuses critiques. Ronaldo va donc avoir du boulot lors de ces prochaines semaines s'il souhaite que son projet ne prenne pas une direction critique...