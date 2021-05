OGC Nice : Rony Lopes retourne à Séville

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Comme nous vous le révélions récemment, l'OGC Nice a décidé de ne pas conserver Rony Lopes. Prêté par le Séville FC cette saison, le milieu portugais a disputé trente deux matchs toutes compétitions confondues avec les Aiglons, pour cinq buts marqués et deux passes décisives. L'intéressé a effectué ses adieux au public niçois ce jeudi soir.

« Une autre saison touche à sa fin. Une saison très difficile pour moi. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont aidé, le staff, mes coéquipiers et les supporters de l’OGC Nice. Maintenant, il est temps pour moi de bien me reposer et de bien me préparer pour la saison prochaine qui sera incroyable. Merci. » Son avenir devrait donc s'inscrire en Andalousie à moins que des prétendants se manifestent...