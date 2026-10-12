Gary Neville ne veut plus commenter les matches de Manchester City

Manchester City continue d’impressionner sur le terrain, mais les affaires judiciaires du club empoisonnent toujours son image en Angleterre. Dimanche, les hommes d’Enzo Maresca ont frappé fort en s’imposant 3-0 à Liverpool, lors d’un choc marqué notamment par le superbe but de Rayan Cherki. Pourtant, Gary Neville, légende de Manchester United et consultant pour Sky Sports, n’a pas caché son malaise face à cette situation. « Si vous pouviez me dispenser de leurs matchs pendant les prochains mois, jusqu’à ce que le verdict soit rendu, j’en serais absolument ravi », a-t-il lâché, expliquant qu’il s’agissait de sa première rencontre de Manchester City commentée depuis l’annonce de la culpabilité du club dans l’affaire de ses 115 infractions financières présumées.

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Gary Neville a également regretté les conséquences de cette affaire sur l’ensemble du championnat anglais, alors que Manchester City a fait appel de la décision et attend encore l’issue définitive de la procédure. « Si leur culpabilité est confirmée, en janvier, en février, Manchester City ne sera plus dans la situation où il se trouve actuellement et un énorme nuage planera sur l’ensemble du championnat », a-t-il prévenu. Un constat partagé par Jamie Carragher, autre figure majeure du football anglais, qui s’est montré encore plus catégorique sur la question du titre. « Il est hors de question que Manchester City soit autorisé à remporter le championnat cette année s’il est reconnu coupable. Ça ne peut pas arriver », a affirmé l’ancien joueur de Liverpool, qui réclame une résolution du dossier avant la fin de la saison. En attendant le verdict définitif et d’éventuelles sanctions, les performances sportives des Citizens restent ainsi indissociables des soupçons qui pèsent sur le club depuis plusieurs années. Affaire à suivre…