OM : Pablo Longoria réaliste pour Zinedine Zidane

L'Olympique de Marseille réalise pour l'instant l'une des meilleures saisons de ces dernières années. Même si tout n'est évidemment pas encore parfait, les arrivées de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli semblent avoir donné un nouveau souffle à l'équipe en bâtissant un projet autour des idées de jeu du coach argentin. Dans une interview accordée au Figaro, Pablo Longoria, le président de l'OM, qui revenait sur l'actualité du club marseillais, a été interrogé sur le rêve de voir un jour Zidane sur le banc de l'OM.

Ne souhaitant pas désavouer son entraîneur, le président du club phocéen a préféré botter en touche en faisant l'éloge du plus grand footballeur français de l'histoire. «Zinedine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, dans le monde du football actuel, non ? Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli.»