Moussa Niakhaté rejoint Nottingham Forest

Après quatre saisons et 135 matches joués du côté de Mayence, le défenseur central franco-sénégalais Moussa Niakhaté va découvrir la Premier League la saison prochaine. Comme nous vous l'avions annoncé en début de semaine, le joueur de 26 ans s'engage avec le promu Nottingham Forest pour les trois prochaines saisons, avec une année supplémentaire en option.

«Pour moi, c'est un rêve de venir en Angleterre et de signer pour un club aussi historique que Nottingham Forest. Le club est connu dans le monde entier et ses fans sont incroyables. La Premier League est également le meilleur championnat du monde et tous les joueurs veulent jouer ici. J'ai tellement hâte de commencer la pré-saison, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de me préparer pour la nouvelle saison», peut-on lire dans le communiqué des Reds.