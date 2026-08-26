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Ligue des Champions

Fenerbahçe se moque de l’OL avec Mattéo Guendouzi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Guendouzi avec le Fener @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Sacrée soirée à Lyon. L’Olympique Lyonnais a pris la porte, s’inclinant 2-1 contre Fenerbahçe dans ce match retour de barrages de Ligue des Champions. Un duel marqué par les polémiques avec Mattéo Guendouzi, qui a provoqué les supporters lyonnais à plusieurs reprises, avant que ça ne dégénère en fin de match avec une bagarre. Et sur les réseaux sociaux, le club turc s’est moqué de l’OL.

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Le Fener a ainsi publié une photo de Mattéo Guendouzi tout sourire, pointant le logo de la Ligue des Champions sur sa manche. Un message évident adressé à l’Olympique Lyonnais, où l’ancien de l’OM est probablement devenu l’ennemi numéro 1.

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