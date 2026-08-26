Ligue des Champions
Fenerbahçe se moque de l’OL avec Mattéo Guendouzi
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@Maxppp
Sacrée soirée à Lyon. L’Olympique Lyonnais a pris la porte, s’inclinant 2-1 contre Fenerbahçe dans ce match retour de barrages de Ligue des Champions. Un duel marqué par les polémiques avec Mattéo Guendouzi, qui a provoqué les supporters lyonnais à plusieurs reprises, avant que ça ne dégénère en fin de match avec une bagarre. Et sur les réseaux sociaux, le club turc s’est moqué de l’OL.
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😁 @MatteoGuendouzi pic.twitter.com/F6LoE5PdXS— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026
Le Fener a ainsi publié une photo de Mattéo Guendouzi tout sourire, pointant le logo de la Ligue des Champions sur sa manche. Un message évident adressé à l’Olympique Lyonnais, où l’ancien de l’OM est probablement devenu l’ennemi numéro 1.
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