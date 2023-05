Liga, Real Madrid : Carlo Ancelotti tape du point sur la table après la nouvelle polémique

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la nouvelle défaite du Real Madrid sur la pelouse de Valence (0-1), Carlo Ancelotti est revenu sur la grosse polémique qui a émaillé la rencontre. En effet, en deuxième période, Vinicius Jr a été au coeur d’un incroyable imbroglio. Le Brésilien a notamment pointé du doigt un supporter adverse présent à Mestalla après que ce dernier ait lancé plusieurs insultes à caractère raciste à son encontre. «J’ai parlé avec lui durant le match car l’ambiance était très chaude et malveillante. Je lui ai demandé s’il souhaitait poursuivre le match. Il ne voulait pas sortir uniquement parce que les supporters étaient racistes», a tout d’abord confié l’entraîneur italien de la Casa Blanca. Carlo Ancelotti est ensuite revenu avec plus de virulence sur ce comportement inacceptable et le technicien madrilène a également fustigé la Liga.

«C’est inacceptable. La Liga a un problème qui n’est pas Vinicius. Il est la victime. Qu’y a-t-il à faire ? Vous ne pouvez pas jouer au football comme ça. J’aurais dit la même chose si nous avions gagné. C’est trop sérieux. Ils insultent Vinicius tout le temps et ensuite, il est expulsé. Je suis très triste. C’est une Ligue avec de grandes équipes, mais nous devons supprimer cela. Nous sommes en 2023. Le seul moyen est d’arrêter le jeu», a continué l’entraîneur de 63 ans avant de conclure sur la tristesse que cela lui faisait ressentir : «cela ne peut plus durer. C’est le joueur (Vinicius, ndlr) qui reçoit le plus de fautes et celui qui reçoit le plus d’insultes. J’ai dit à l’arbitre que j’allais le faire sortir et il m’a dit que je devais le laisser sur le terrain. Avec le carton rouge, tout le stade lui a crié 'Singe, singe, singe’. Je suis très triste.»

