Lens : le cadeau de Jean-Clair Todibo à ses coéquipiers

Arrivé à Lens dans les dernières heures du mercato en provenance de West Ham, Jean-Clair Todibo a vite trouvé sa place dans le vestiaire artésien. S’il ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable dans son nouveau club, l’international français (2 sélections), prêté sans option d’achat, a pu créer des affinités.

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Symbole de sa bonne entente avec le groupe, l’ancien défenseur du Barça et de Nice aurait fait cadeau de consoles de jeu à ses coéquipiers, rapporte le journal L’Équipe. Michaël Cuisance ferait d’ailleurs partie des "gamers" du vestiaire. Depuis son arrivée à Lens, Todibo a joué 4 matchs, dont 2 comme titulaire.