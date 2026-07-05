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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Paraguay-France : le président de la CONMEBOL fracasse les Bleus

Par Samuel Zemour
1 min.
Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
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Le président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, n’a pas mâché ses mots après l’élimination du Paraguay face à la France, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Selon lui, les Bleus ont souffert face à l’Albirroja. « La France a demandé l’heure », a-t-il lancé, avant de remettre en cause l’image d’épouvantail de la sélection tricolore : « Je n’ai pas vu l’équipe fantastique dont tout le monde parlait. C’est une bonne équipe, sans aucun doute, mais ce n’est pas non plus celle que tout le monde décrit», a-t-il lâché devant plusieurs médias présents.

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Le dirigeant sud-américain a en revanche salué la prestation des hommes de Gustavo Alfaro, estimant que, malgré la défaite, le Paraguay avait mis en lumière les failles de l’équipe de France. Alejandro Domínguez a également souligné que ce parcours reflétait « tout un continent qui voit grand », avant de rappeler les ambitions de l’Amérique du Sud dans ce Mondial : « Nous jouons toujours pour tout gagner, il n’y a pas d’entre-deux. Ils ont gagné le respect de tous. Continuons à voir grand. Courage, le football offre toujours une revanche !», a-t-il ajouté.

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