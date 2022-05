Aston Villa : les premiers mots de Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

C'est officiel ! En fin de contrat du côté de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (22 ans) s'est engagé pour cinq saisons avec Aston Villa ce lundi. Une information confirmée via un communiqué officiel des Villans : «Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Boubacar Kamara pour un contrat de cinq ans».

Le milieu de terrain de 22 ans, qui vient d'obtenir sa première convocation en équipe de France après une très belle saison en terres phocéennes va donc découvrir les joutes du football anglais et de la Premier League. «Quand j’ai rencontré Steven, Christian et Johan, je savais qu’Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination à réussir correspondent aux miennes. J’ai hâte que la pré-saison commence», a d'ailleurs déclaré Kamara, fier de rejoindre le récent 14ème de Premier League.