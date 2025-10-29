Real Madrid : Vinicius Jr sort du silence

Vinicius Junior est au coeur de la tempête. Scruté par tous les médias après son coup de sang contre son coach Xabi Alonso lors du Clasico, le Brésilien fait les gros titres en Espagne. Et tout y passe chez nos voisins espagnols. L’international ne s’entendrait plus avec son entraîneur, il serait sur le marché et ce matin, El Chiringuito a assuré que Xabi Alonso lui a intimé l’ordre de revenir s’asseoir sur le banc de touche après son coup de gueule, sous peine de ne plus beaucoup le faire jouer.

La suite après cette publicité

Vini s’excuse

Quelle suite connaîtra cette affaire ? On aura sûrement une première réponse le 1er novembre prochain, lors de la réception de Valence pour le compte de la 11e journée de Liga. Alonso sanctionnera-t-il son ailier ou le fera-t-il débuter ? En attendant d’en savoir davantage, le principal intéressé a choisi de sortir du silence sur ses réseaux sociaux. Vinicius Jr a décidé de prendre la parole pour présenter ses excuses.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président», a-t-il déclaré, avant de conclure sur son coup de sang.

Une rencontre avec Xabi Alonso a eu lieu

«Parfois, ma passion de toujours vouloir gagner et aider mon équipe prend le dessus. Mon caractère compétitif vient de l’amour que je porte à ce club et à tout ce qu’il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l’ai fait depuis le premier jour». L’affaire en restera-t-elle là ? Pour rappel, la Casa Blanca a fait savoir qu’elle laissait le soin à Xabi Alonso de prendre la décision adéquate concernant son joueur.

La suite après cette publicité

Certains, en revanche, auront noté que le numéro 7 merengue s’est excusé publiquement auprès des fans merengues et non de son coach… Sauf que AS assure que les deux hommes se sont bien parlé. «Une rencontre cordiale entre deux sportifs d’élite qui ont déjà géré mille fois des situations extrêmement stressantes et entre lesquels la compréhension est facile. Par la suite, le joueur a publié un communiqué dans lequel il présentait ses excuses». Affaire classée ?