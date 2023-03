PSG : Marco Verratti inquiète sérieusement l’Italie

La suite après cette publicité

18 juillet 2012. Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de Marco Verratti. Inconnu du grand public dans l’Hexagone, le milieu de terrain est présenté comme l’un des grands espoirs du football italien par Leonardo, qui est allé le dénicher à Pescara. Un peu plus de dix ans plus tard, le joueur âgé de 30 ans s’est imposé comme un titulaire en puissance et l’un des leaders du club de la capitale. Un club avec lequel il a remporté de nombreux trophées mais aussi vécu beaucoup de désillusions. La dernière date de mercredi. Le PSG a été éliminé par le Bayern Munich en Ligue des Champions, au cours d’une rencontre où le footballeur transalpin a été catastrophique. Il a pratiquement tout raté, lui qui a perdu le ballon sur le premier but allemand.

La presse, elle, ne l’a pas loupé non plus. Après la rencontre, Daniel Riolo s’est lâché comme jamais à son sujet sur RMC Sport. « Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un Urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère.» Mais il n’est pas le seul à avoir taclé fort le joueur, dont l’ancien club a répondu aux attaques de Riolo.

Un joueur critiqué après le fiasco de Munich

Christophe Dugarry ne l’a pas épargné. «Verratti ce n’est plus possible ! Il n’a pas progressé d’un iota depuis dix ans, il n’a rien appris, il fait partie de toutes les déroutes. Verratti, quand est-ce qu’on va arrêter avec ce garçon ? Mais il ne partira pas.» En Italie, le pays natal du joueur du PSG, la presse a relaté les attaques contre lui. Les médias transalpins sont aussi revenus sur son match raté. «Une erreur incroyable, un excès de confiance a coûté cher. Marco Verratti a certainement dû avoir du mal à s’endormir après l’incroyable erreur qui a permis au Bayern de débloquer (et de gagner) le match face au PSG», a écrit le Corriere dello Sport.

La publication italienne a ajouté : «la énième exclusion du Paris Saint Germain de la Ligue des champions n’a pas été bien accueillie par les supporters français. La défaite au match retour contre le Bayern Munich a une nouvelle fois mis un terme au rêve européen du club transalpin. La soirée n’a pas été particulièrement propice pour Marco Verratti : le leader de l’équipe nationale italienne a commis deux grossières erreurs dont sont nés les buts de l’équipe bavaroise.» Le Corriere della Serra s’est aussi penché sur le cas Verratti.

L’Italie se questionne à son sujet

«Les joueurs du PSG sont aussi dans le collimateur (de la presse), notamment les stars et parmi celles-ci l’Italien, Marco Verratti, arrivé à Paris à l’été 2012, soit il y a plus de dix ans, un protégé du président Al-Khelaifi, blindé d’un contrat jusqu’en 2026 d’une valeur de 12 millions d’euros net par saison. Le milieu de terrain a raté le ballon sur le but du Bayern sur le 1-0, celui qui a définitivement sabordé les Français. Il a aussi été impliqué dans l’action lors du doublé bavarois. Une nuit à oublier. La vie en France devient difficile pour Verratti : les médias l’ont pris pour cible et les fans, notamment sur les réseaux sociaux, le contestent.»

Puis, le Corriere della Serra a ajouté qu’il faudra attendre juin, c’est-à-dire le mercato, pour voir «si quelque chose va changer dans le sort du joueur des Abruzzes, qui n’a pas joué une seule minute en Serie A dans sa carrière.» Le média italien a enfin conclu sur la sélection nationale : «la mauvaise performance de Verratti à l’Allianz Arena a alarmé le sélectionneur Roberto Mancini, qui compte sur lui en vue des matches contre l’Angleterre et Malte.» En Italie, comme en France, Marco Verratti ne rassure pas vraiment. Le joueur, qui devrait poursuivre l’aventure à Paris, est plus que jamais attendu au tournant ces prochains mois.

