OM : Stéphane Richard candidat pour succéder à Pablo Longoria à l’EFC

Le poste laissé vacant par Pablo Longoria au sein de l’European Football Clubs (EFC) suscite déjà l’intérêt de deux dirigeants français. Comme le rapporte L’Équipe, le président de l’OM Stéphane Richard et son homologue du LOSC Olivier Létang sont candidats pour intégrer le conseil d’administration de l’instance, qui représente plus de 850 clubs européens. Les élections doivent se tenir ce mardi à Copenhague. Longoria avait été élu à ce poste en septembre 2023, avant de devoir abandonner ses fonctions après son départ de Marseille en février dernier.

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Pour Stéphane Richard, l’objectif serait notamment de mettre en avant son expérience dans le monde des affaires et son passage à la tête de la GSMA, l’organisation internationale réunissant les acteurs de la téléphonie mobile. Olivier Létang, de son côté, peut s’appuyer sur son expérience dans le football européen et sur les résultats obtenus par Lille, qualifié pour la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive et deuxième club français à l’indice UEFA.